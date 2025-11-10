Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: "Last Call": Benefizkonzert des Polizeiorchesters NRW rückt näher

Arnsberg/Hochsauerlandkreis (ots)

In wenigen Tagen ist es soweit: Am Freitag, 14. November, um 19 Uhr, gastiert das Polizeiorchester NRW im Sauerland-Theater Arnsberg. Das Ensemble lädt unter dem Titel "The Magic of Movies" zu einem abwechslungsreichen Abend ein, an dem bekannte Filmklassiker und moderne Soundtracks im Mittelpunkt stehen. Rund 45 professionelle Musikerinnen und Musiker bringen dabei musikalische Highlights aus fünf Jahrzehnten Filmgeschichte auf die Bühne. Auch eine Polizeibeamtin der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wird teilnehmen und zwei Titel gesanglich begleiten.

Durch das Programm führt Scott Lawton, Leiter des Landespolizeiorchesters, der mit viel Charme und Begeisterung für kurzweilige Unterhaltung sorgt - ein Konzertvergnügen für die ganze Familie.

Der Abteilungsleiter der Polizei im Hochsauerlandkreis, Thomas Vogt, sagt: "Wir freuen uns ganz besonders auf das musikalische Aushängeschild der Polizei NRW, das wir für den HSK gewinnen konnten."

Musik, die Gutes bewirkt

Der Ticketpreis von 15 Euro kommt vollständig der Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern zugute. Die Spende unterstützt unter anderem den geplanten Bau eines zweiten stationären Hospizes in Arnsberg. "Jeder Euro trägt dazu bei, die wichtige Arbeit der Hospizbegleitung zu stärken", betont Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Eintritt & Kartenverkauf

Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Tickets sind weiterhin über Reservix sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Auch an der Abendkasse können noch Eintrittskarten erworben werden.

Mehr zum Landespolizeiorchester: https://polizei.nrw/landespolizeiorchester

Kontakt Stadt Arnsberg:

Ramona Eifert, Pressestelle Stadt Arnsberg E-Mail: r.eifert@arnsberg.de

Kontakt Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis: Pressestelle E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell