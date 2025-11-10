Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis informiert über die am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen Einbrüche und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zu den drei Einbrüchen in der Straße "Lange Wende" in Arnsberg-Neheim wurde eine gesonderte PM veröffentlicht.

Arnsberg

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus am Mühlenberg in Hüsten Bislang unbekannte Täter haben versucht, in ein Einfamilienhaus in der Meyer-Eckhardt-Straße in Hüsten einzubrechen. Am 08.11.2025 um 19:12 Uhr lösten der oder die Täter den Einbruchsalarm aus. Sie hatten versucht, über die Terrasse gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Der Versuch misslang, es entstand lediglich Sachschaden.

Versuchter Einbruch in ein Atelier im Steinweg in Alt-Arnsberg Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 13:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 15:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Goldatelier am Steinweg in Alt-Arnsberg einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, es blieb beim Versuch.

Versuchter Einbruch in Café in der Königstraße in Alt-Arnsberg Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 20:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 11:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Café in der Königstraße in Alt-Arnsberg einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, ein Fenster neben der Eingangstür aufzuhebeln. Der Versuch misslang, es entstand lediglich Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Gaststätte in Arnsberg-Bruchhausen Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 23:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 16:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bruchhausener Straße in Arnsberg-Bruchhausen ein. Sie gelangten gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Dort entwendeten sie jedoch nichts.

Versuchter Einbruch in eine Arztpraxis in Hüsten Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 21:30 Uhr bis zum 07.11.2025 um 07:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Arztpraxis in der Heinrich-Lübke-Straße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, die Eingangstür zur Arztpraxis aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, der Versuch misslang.

Versuchter Einbruch in ein Imbisslokal

Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 08:30 Uhr kam es in der Straße Neumarkt in Alt-Arnsberg zu einem versuchten Einbruch in ein Imbisslokal. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine näheren Hinweise zu dem oder den Tätern vor.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 02932-90200 mit der Polizeiwache Arnsberg in Verbindung zu setzen.

Meschede

Einbruch in Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Wennemen Am 07.11.2025 zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Wennemen ein. Der oder die Täter gelangten durch ein Erdgeschoss-Fenster ins Haus, das sie aufgebrochen hatten. Sie durchwühlten das Haus und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0291-90200 mit der Polizeiwache Meschede in Verbindung zu setzen.

Brilon

Einbruch in Einfamilienhaus im Hesdiner Ring Am 07.11.2025 zwischen 18:22 Uhr und etwa 19:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Hesdiner Ring ein. Über ein Kellerfenster verschafften sie sich Zugang in das Gebäude. Sie durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten mit ihrer Beute. Eine Videokamera in der Nachbarschaft konnte zwei männliche Personen aufzeichnen, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Täter handelte. Die Videoaufzeichnung konnte bislang nicht ausgewertet werden, eine Täterbeschreibung liegt noch nicht vor.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Scharfenberg Am 07.11.2025 zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in der Straße Hagedorn in Scharfenberg in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, über die Terrasse durch ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Um 18:08 Uhr löste ein Einbruchsalarm aus. Es blieb beim Versuch, der oder die Täter flüchteten unerkannt.

Einbruch in Einfamilienhaus Am Ratmerstein Im Zeitraum vom 07.11.2025 um 17:30 Uhr bis zum 08.11.2025 um 11:40 Uhr brachen bislang unbekannt Täter in ein Einfamilienhaus Am Ratmerstein ein. Der oder die Täter drangen durch die Terrassentür in das Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Einbruch in Einfamilienhaus In der Helle Im Zeitraum vom 25.10.2024 um 12:00 Uhr bis zum 08.11.2025 um 11:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus In der Helle ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Kellertür in das Gebäude ein. Im Inneren des Hauses brachen sie eine weitere Tür auf und durchwühlten das Haus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 02961-90200 mit der Polizeiwache Brilon in Verbindung zu setzen.

