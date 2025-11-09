PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus in Müschede

Arnsberg (ots)

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kronenstraße in Müschede ein. Dabei gelangten sie durch eine Kellertür in das Haus. Die Höhe der Beute ist bis jetzt nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Festgestellungen gemacht hat, möge diese bitte unter der Rufnummer 02932-90203211 an die Polizeiwache Arnsberg melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 09:49

    POL-HSK: Unter Medikamenteneinfluss unsicher einen Pkw gefahren

    Brilon (ots) - Ein 65 Jahre alter Pkw - Fahrer befuhr am 07.11.2025, 23:25 Uhr, mit seinem Fahrzeug die K 15 (Langer Berg) in Fahrtrichtung Olsberg. Polizeibeamte, welche zu einem anderen Einsatz unterwegs waren, stellten bei dem Fahrzeugführer Fahrauffälligkeiten fest. Der Pkw -Fahrer schnitt mehrfach ohne erkennbaren Grund die Kurven und nahm teilweise die Fahrspur ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 09:35

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung am Skaterpark in Marsberg

    Marsberg (ots) - Nach einem vorausgegangenen Streit verabredeten sich am 07.11.2025, 16:40 Uhr, zwei Personen am Skaterpark Marsberg zu einer Aussprache. Ein 15-jähriger Beteiligter wartete mit weiteren Personen am Skaterpark auf den Kontrahenten. Diese Person, ein 19-jähriger Tatverdächtiger, erschien am Skaterpark. Es kam unter Anwendung eines Baseballschlägers ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:06

    POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Morgen kam es im Zeitraum von 07:00 bis 07:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in Alt-Arnsberg - unmittelbar vor der Einmündung Auf der Alm. Eine 57-jährige Frau aus Arnsberg parkte ihren grauen Citroen um 07:00 Uhr auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand. Sie kehrte 15 Minuten später zu ihrem Auto zurück. Dort stellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren