Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus in Müschede

Arnsberg (ots)

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kronenstraße in Müschede ein. Dabei gelangten sie durch eine Kellertür in das Haus. Die Höhe der Beute ist bis jetzt nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Festgestellungen gemacht hat, möge diese bitte unter der Rufnummer 02932-90203211 an die Polizeiwache Arnsberg melden.

