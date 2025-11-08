Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unter Medikamenteneinfluss unsicher einen Pkw gefahren

Brilon (ots)

Ein 65 Jahre alter Pkw - Fahrer befuhr am 07.11.2025, 23:25 Uhr, mit seinem Fahrzeug die K 15 (Langer Berg) in Fahrtrichtung Olsberg. Polizeibeamte, welche zu einem anderen Einsatz unterwegs waren, stellten bei dem Fahrzeugführer Fahrauffälligkeiten fest. Der Pkw -Fahrer schnitt mehrfach ohne erkennbaren Grund die Kurven und nahm teilweise die Fahrspur des Gegenverkehrs in Anspruch. Beim Fahren auf gerader Strecke konnte mehrfaches "Pendeln" innerhalb des genutzten Fahrstreifens festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wurde angehalten. Verdachtsmomente für die vorausgegangene Einnahme von Medikamenten bzw. Betäubungsmitteln wurden festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Strafanzeige gefertigt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

