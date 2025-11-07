PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Morgen kam es im Zeitraum von 07:00 bis 07:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in Alt-Arnsberg - unmittelbar vor der Einmündung Auf der Alm. Eine 57-jährige Frau aus Arnsberg parkte ihren grauen Citroen um 07:00 Uhr auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand. Sie kehrte 15 Minuten später zu ihrem Auto zurück. Dort stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ihren linken Außenspiegel beschädigte. Die 57-jährige Arnsbergerin entfernte sich zunächst mit ihrem Auto von der Örtlichkeit und informierte erst im Laufe des Nachmittags die Polizei. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu dem unbekannten Fahrer und Fahrzeug vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 11:02

    POL-HSK: Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt - Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 20:45 Uhr kam es in der Eickelstraße in Arnsberg-Bruchhausen zu einem Alleinunfall eines 45-jährigen Fahrradfahrers aus Arnsberg. Der Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:42

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

    Marsberg (ots) - Am gestrigen Tag um 13:40 Uhr kam es in der Straße Trift/ Jahnstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 59-jährigen Autofahrerin aus Marsberg und einem 89-jährigen Fußgänger - ebenfalls aus Marsberg. Die 59-jährige Frau befuhr mit ihrem Renault die Straße Trift in Richtung Gansauweg. Sie beabsichtigte anschließend, nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Hierbei kam es aus bislang ...

    mehr
