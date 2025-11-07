Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Morgen kam es im Zeitraum von 07:00 bis 07:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in Alt-Arnsberg - unmittelbar vor der Einmündung Auf der Alm. Eine 57-jährige Frau aus Arnsberg parkte ihren grauen Citroen um 07:00 Uhr auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand. Sie kehrte 15 Minuten später zu ihrem Auto zurück. Dort stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ihren linken Außenspiegel beschädigte. Die 57-jährige Arnsbergerin entfernte sich zunächst mit ihrem Auto von der Örtlichkeit und informierte erst im Laufe des Nachmittags die Polizei. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu dem unbekannten Fahrer und Fahrzeug vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell