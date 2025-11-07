PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt - Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 20:45 Uhr kam es in der Eickelstraße in Arnsberg-Bruchhausen zu einem Alleinunfall eines 45-jährigen Fahrradfahrers aus Arnsberg. Der Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der Arnsberger zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
