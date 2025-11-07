Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei unbekannte Täter rauben 70-jährigen Marsberger aus

Marsberg (ots)

Am gestrigen Tag um 17:30 Uhr kam es zu einem Raubdelikt in der Straße Glindeplatz in Marsberg. Drei bislang unbekannte Täter näherten sich einem 70-jährigen Mann aus Marsberg. Sie sprühten im Pfefferspray in das Gesicht und entrissen ihm gewaltsam seine Tasche, welche er am Körper trug. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu den Tätern vor. Der 70-jährige wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992- 90200- 3711 in Verbindung zu setzen.

