Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma für Baumaschinen-Vermietung

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Zeitraum von 22:37 Uhr bis 23:27 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma für Baumaschinen-Vermietung in der Straße Im Schlahbruch in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst über ein Metalltor gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Dort setzten sie eine Überwachungskamera außer Betrieb. Anschließend entwendeten sie aus der Halle Metallschrott und Kabel sowie hydraulische Werkzeuge. Des Weiteren entwendeten der oder die Täter einen Firmenwagen, welcher sich auf dem Gelände der Firma befand. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-C 8536 (Erstzulassung 10/2019). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell