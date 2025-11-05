Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einsatzerfolg der Kriminalpolizei

Schmallenberg (ots)

Drogenfahndern der Polizei HSK gelingt ein weiterer Erfolg im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität. Am Dienstag, den 04.11.2025, führte die Kriminalpolizei in verschiedenen Wohnungen im Raum Schmallenberg -auf Grundlage vorausgegangener Ermittlungen- Wohnungsdurchsuchungen durch. Die Ermittler konnten u. a. Betäubungsmittel wie Cannabis, Amphetamin, MDMA und LSD auffinden - davon Cannabis und Amphetamine in nicht geringer Menge. Weiterhin haben sie Bargeld, szenetypisches Verpackungsmaterial, sowie eine vermeintliche Taschenlampe aufgefunden. Die Taschenlampe hat der Beschuldigte verbotenerweise als Elektroschocker umfunktioniert. Drei beteiligte Personen wurden vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um drei deutsche Männer aus Schmallenberg im Alter von 29, 35 und 46 Jahren. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten zwei der Beschuldigten wieder. Für einen der drei Beschuldigten wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Dieser wurde unter der Prämisse von strengen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell