Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Einbruch in Einfamilienhaus

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 22:15 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Kreuzkirchweg in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde diverser Schmuck entwendet.

Sundern

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kapellenstraße in Sundern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam über ein verschlossenes Gartentor Zutritt zum Grundstück. Der oder die Täter versuchten anschließend gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus einzudringen. Dies verlief jedoch erfolglos.

Brilon

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 09:50 Uhr bis 13:10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Briloner Tor in Brilon. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Augenscheinlich wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Derzeit liegen keine Hinweise auf Diebesgut vor.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wittekindstraße in Brilon. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Wohnungseingangstür Zutritt zu der Wohnung im ersten Obergeschoss zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten jedoch.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 02.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 04.11.2025 um 16:30 Uhr kam es in der Straße Zum Haskenstein in Brilon-Rösenbeck zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Vorraum des Objekts. Der oder die Täter scheiterten jedoch an der anschließenden Haustür, sodass es ihnen nicht gelang, gänzlich in das Einfamilienhaus einzudringen.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der zuständigen Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Polizeiwache Arnsberg: 02932- 90200

Polizeiwache Sundern: 02933- 90200

Polizeiwache Brilon: 02961- 90200

