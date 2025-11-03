PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen in Arnsberg und Hüsten

Arnsberg (ots)

Arnsberg

Am Samstag, den 02.11.2025, erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis über den Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung durch die Verabreichung von K.O.-Tropfen. In der Nacht von Freitag auf Samstag besuchte eine 28-jährige Frau aus Arnsberg eine Feier in einer Schützenhalle in der Straße Promenade in Arnsberg. Die 28-Jährige wies im Laufe des Abends Symptome auf, die sie nicht mit ihrem Alkoholkonsum in Einklang bringen konnte. Dabei hat es sich unter anderem um Benommenheit gehandelt. Die Frau suchte eigenständig ein örtliches Krankenhaus auf.

Hüsten

Am Samstag, den 01.11.2025, um 04:00 Uhr, besuchte eine 18-jährige Frau aus Arnsberg-Bruchhausen eine Diskothek in der Marktstraße in Hüsten. Im weiteren Verlauf des Besuchs in der Diskothek stellte die Frau fest, dass sie sich komisch fühlte. Sie verlor zwischenzeitig auch das Bewusstsein. Es besteht der Verdacht, dass ihr durch einen unbekannten Täter K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Zu beiden Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

