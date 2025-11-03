POL-HSK: Sattelauflieger in Bremke entwendet

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Einbruch in Supermarkt in Alt-Arnsberg Dank einer schnellen und effektiven Reaktion der Polizei konnten zwei der drei flüchtigen Tatverdächtigen noch in der Nähe festgenommen werden. Am 03.11.2025 um 03:45 Uhr erhielt die Polizei in Arnsberg Kenntnis über einen Einbruchsalarm aus einem Supermarkt in der Straße Teutenburg. Während der Anfahrt kam den eingesetzten Kräften ein verdächtiges Auto entgegen. Das Fahrzeug konnte noch in ...

mehr