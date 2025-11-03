PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sattelauflieger in Bremke entwendet

Eslohe (ots)

In der Zeit vom 02.11.2025 um 15:00 Uhr bis zum 03.11.2025 um 02:10 Uhr wurde Im Wennetal in Eslohe-Bremke ein Lkw-Sattelauflieger mitsamt Ladung entwendet. Die Plane des Aufliegers war rot mit weißer Aufschrift. Am Anhänger war ein Kennzeichen mit Städtetrennung "D-" angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

