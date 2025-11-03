Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Sattelauflieger in Bremke entwendet
Eslohe (ots)
In der Zeit vom 02.11.2025 um 15:00 Uhr bis zum 03.11.2025 um 02:10 Uhr wurde Im Wennetal in Eslohe-Bremke ein Lkw-Sattelauflieger mitsamt Ladung entwendet. Die Plane des Aufliegers war rot mit weißer Aufschrift. Am Anhänger war ein Kennzeichen mit Städtetrennung "D-" angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 zu melden.
