Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Einbruch in Supermarkt in Alt-Arnsberg Dank einer schnellen und effektiven Reaktion der Polizei konnten zwei der drei flüchtigen Tatverdächtigen noch in der Nähe festgenommen werden. Am 03.11.2025 um 03:45 Uhr erhielt die Polizei in Arnsberg Kenntnis über einen Einbruchsalarm aus einem Supermarkt in der Straße Teutenburg. Während der Anfahrt kam den eingesetzten Kräften ein verdächtiges Auto entgegen. Das Fahrzeug konnte noch in Arnsberg angehalten werden. Drei Männer sprangen heraus und flüchteten. Zahlreiche Polizeikräfte und ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Suche. Zwei der drei Männer konnten im Bereich der Ruhr festgenommen werden. Der Aufenthalt des dritten Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Im Auto lag umfangreiches Diebesgut. Am Fahrzeug war ein Kennzeichen mit DN-Städtekennung angebracht. Es wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Verbindungen zu anderen Einbrüchen in der Region werden geprüft. Die Festgenommenen werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden.

Olsberg

Einbruch in Modegeschäft in Bigge Im Zeitraum vom 30.10.2025 18:30 Uhr bis zum 31.10.2025 um 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Modegeschäft in der Hauptstraße ein. Über eine Hintertür gelangten der oder die Täter ins Geschäft. Sie durchwühlten ein Büro, entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten unerkannt.

Einbruch in Reisebüro

Im Zeitraum vom 30.10.2025 um 22:00 Uhr bis zum 31.10.2025 um 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Reisebüro in der Hauptstraße ein. Über eine Nebeneingangstür gelangten der oder die Täter in das Reisebüro. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten unerkannt.

Versuchter Einbruch in Physiotherapie-Praxis Im Zeitraum vom 30.10.2025 um 18:30 Uhr bis zum 31.10.2025 um 07:20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Praxis für Physiotherapie in der Hauptstraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt jedoch stand, es blieb beim Versuch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 zu melden.

Winterberg

Einbruch in Feuerwehrhaus in Langewiese Im Zeitraum vom 30.10.2025 um 18:00 bis zum 31.10.2025 um 06:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Feuerwehrhaus in Langewiese in der Bundesstraße ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam über das Rolltor der Fahrzeughalle in das Gebäude ein. Im Feuerwehrhaus überwanden sie mit erheblicher Gewaltanwendung eine verschlossene Stahltür. Sie entwendeten unter anderem Rettungsgerät der Feuerwehr und flüchteten unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 zu melden.

Medebach

Einbruch in Tankstelle Am 03.11.2025 um 02:44 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter die Scheibe einer Tankstelle in der Oberstraße ein. Dadurch löste er den Alarm aus. Durch das eingeschlagene Fenster stieg der Mann in die Tankstelle ein. Dort entwendete er eine bislang unbekannte Menge Zigaretten. Der Einbruch wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Darauf ist auch zu sehen, dass der Mann mit einem Fahrrad zunächst am Tatort vorbeifuhr und zu Fuß zurückkam. Nach dem Einbruch ging er in Richtung Medebach-Innenstadt davon. Vermutlich benutzte er anschließend das in der Nähe abgestellte Fahrrad. Der Mann wird wie folgt beschrieben. - schlanke - komplett schwarz gekleidet - Kappe - Handschuhe - dunkles Fahrrad, unter dem Sattel befand sich ein weißes, schildähnliches Objekt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell