Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in eine Firma, eine Gartenhütte und auf einer Baustelle

Meschede/ Arnsberg (ots)

Meschede

Einbruch in Container auf einem Firmengelände

In der heutigen Nacht um 01:01 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Container auf dem Gelände einer Firma für Systemtechnik in der Heinrichsthaler Straße in Meschede. Eine aufmerksame Zeugin wurde durch laute Geräusche und männliche Stimmen von dem Grundstück der betroffenen Firma geweckt und kontaktierte umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Zaunelement gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Die Täter setzten eine Überwachungskamera der Firma außer Betrieb. Anschließend brachen sie einen Container auf. Der oder die Täter versuchten daraufhin erfolglos, einen weiteren Container aufzubrechen und entfernten sich danach mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Derzeit liegen keine näheren Angaben zu dem Fahrzeug vor. Weiterhin gibt es nach aktuellem Kenntnisstand keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde.

Arnsberg

Einbruch in eine Gartenhütte

Im Zeitraum vom 31.10.2025 um 00:00 Uhr bis zum 04.11.2025 um 09:00 Uhr kam es in der Straßen Am Wagenberg in Arnsberg-Hüsten zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenhütte eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Hütte. Derzeit liegen keine Hinweise vor, dass etwas entwendet wurde.

Einbruch auf einer Baustelle

Im Zeitraum vom 03.11.2025 um 17:15 Uhr bis zum 04.11.2025 um 06:45 Uhr kam es in der Lucienstraße in Arnsberg-Bruchhausen zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Zaunelement Zutritt zu dem Gelände der Baustelle und anschließend zu einem darauf befindlichen Baucontainer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Baumaschine entwendet.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 bzw. der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell