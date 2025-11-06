Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mitschüler ausgeraubt

Bestwig (ots)

14-Jähriger soll 13-jährigen Mitschüler ausgeraubt haben.

Am Dienstag, den 04.11.2025, zwischen 13:00 und 13:30 Uhr, soll es in der Straße Zum Schulzentrum in Bestwig zu einem Raubdelikt gekommen sein. Ein 14-jähriger Mescheder habe seinen 13-jährigen Mitschüler auf dem Weg zur Bushaltestelle gefragt, ob er Bargeld dabeihabe. Als er dies bejahte, habe der Beschuldigte den Jungen gewaltsam gegen eine Wand gedrückt und sich gleichzeitig Geld von ihm aushändigen lassen. Im weiteren Verlauf habe er ihm außerdem auf den Oberarm geschlagen. Der 13-jährige Junge aus Meschede wurde nicht verletzt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell