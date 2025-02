Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Fahrzeuge in Parkhaus bei Auffahrunfall beschädigt

Euskirchen (ots)

Am Freitag (7. Februar) um 14.30 Uhr ereignete sich in einem Parkhaus in der Straße Entenpfuhl in Euskirchen ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw.

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich befuhr die Auffahrt des Parkhauses in Richtung Ausfahrt.

Aufgrund der geschlossenen Ausfahrtschranke kam es zu einem Rückstau, in dessen Verlauf die Pkw-Fahrerin unbeabsichtigt auf das Gaspedal trat.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem vor ihm wartenden Pkw.

Durch den Aufprall wurde der wartende Pkw gegen einen im Parkhaus geparkten Pkw geschoben.

Dieser wiederum wurde gegen einen daneben geparkten Pkw geschoben.

Alle Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.

Im weiteren Verlauf prallte die 46-jährige Pkw-Fahrerin mit der Fahrzeugfront gegen eine Leitplanke sowie einen Stützpfosten. Die Leitplanke und der Pfosten wurden ebenfalls beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich auch eine 68-jährige Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf dem Parkplatz. Diese musste der Kollision ausweichen und verletzte sich dabei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell