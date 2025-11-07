Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Tag um 13:40 Uhr kam es in der Straße Trift/ Jahnstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 59-jährigen Autofahrerin aus Marsberg und einem 89-jährigen Fußgänger - ebenfalls aus Marsberg. Die 59-jährige Frau befuhr mit ihrem Renault die Straße Trift in Richtung Gansauweg. Sie beabsichtigte anschließend, nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem 89-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell