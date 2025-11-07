Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma für Kabelkonfektion

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 05.11.2025 um 22:0 Uhr bis zum 06.11.2025 um 06:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Firma für Kabelkonfektion in der Möhnestraße in Arnsberg-Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst über ein Tor gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und anschließend zu einem Hochregallager. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden diverse Kabelrollen entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

