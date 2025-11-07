PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kinder von erwachsenen Männern angesprochen - Polizei HSK hat bislang Kenntnis von drei Fällen

Arnsberg/ Sundern (ots)

Die Polizei im Hochsauerlandkreis hat Kenntnis über Fälle in Sundern und Arnsberg erhalten, in denen Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren jeweils von erwachsenen Männern angesprochen wurden. In zwei von bisher drei bekannten Fällen wurden den Kindern jeweils Süßigkeiten angeboten. Die Polizei ist sich um die wachsenden Sorgen der Elternschaft in Sundern und Arnsberg bewusst, nimmt diese sehr ernst und betrachtet jeden Einzelfall sorgfältig. Die Vorfälle werden über soziale Medien verbreitet und diskutiert. Unter Umständen kann Eltern so vorschnell und unbegründet Angst vor Straftaten zum Nachteil ihrer Kinder gemacht werden. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise darauf, dass die Elternschaft in Sundern und Arnsberg um ihre Kinder fürchten muss. Gleichwohl werden die polizeilichen Präsenzmaßnahmen an den in Frage kommenden Örtlichkeiten erhöht. Hierzu stehen auch zivile Einsatzkräfte zur Verfügung, was bedeutet, dass die Polizei auch dann für Sicherheit sorgen kann, wenn sie nicht gleich als solche unmittelbar auf der Straße wahrgenommen wird. In jeden Fall sollten Eltern verdächtige Beobachtungen oder Vorkommnisse bei der Polizei anzeigen. Die Sicherheit der Kinder ist uns sehr wichtig.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

