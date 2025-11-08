PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung am Skaterpark in Marsberg

Marsberg (ots)

Nach einem vorausgegangenen Streit verabredeten sich am 07.11.2025, 16:40 Uhr, zwei Personen am Skaterpark Marsberg zu einer Aussprache. Ein 15-jähriger Beteiligter wartete mit weiteren Personen am Skaterpark auf den Kontrahenten. Diese Person, ein 19-jähriger Tatverdächtiger, erschien am Skaterpark. Es kam unter Anwendung eines Baseballschlägers und dem Einsatz von Pfefferspray zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Bei dem Vorfall wurden mehrere anwesende Personen, welche helfen bzw. die Auseinandersetzung schlichten wollten, leicht verletzt. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnte die Beteiligten des Vorfalls ermitteln.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

