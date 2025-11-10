PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Einbrüche in der "Langen Wende" in Neheim

Arnsberg (ots)

Einbruch in ehemalige Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Zeitraum von 01:00- 09:50 Uhr zu einem Einbruch in eine ehemalige Gaststätte in der Straße Lange Wende in Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

Versuchter Einbruch in Geschäft für Goldankauf

Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 09:45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäft für Goldankauf in der Straße Lange Wende in Neheim. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Dies verlief ohne Erfolg. Derzeit liegen keine weiteren Hinweise auf den oder die Täter vor.

Einbruch in Imbisslokal

Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 21:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 08:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Imbisslokal. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Lokal. Sie entwendeten diverse Wertgegenstände - u. a. Bargeld aus der Kasse sowie einen kleinen Tresor.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:45

    POL-HSK: 33-Jährige nach Fahrradsturz im Bikepark Winterberg schwer verletzt

    Winterberg (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025, um 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall einer Fahrradfahrerin im Bikepark Winterberg in der Straße Kappe. Eine 33-jährige Frau aus Geisenheim in Hessen stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad und verletzte sich schwer. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:58

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus in Müschede

    Arnsberg (ots) - Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kronenstraße in Müschede ein. Dabei gelangten sie durch eine Kellertür in das Haus. Die Höhe der Beute ist bis jetzt nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Festgestellungen gemacht hat, möge diese bitte unter der Rufnummer 02932-90203211 an die ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 09:49

    POL-HSK: Unter Medikamenteneinfluss unsicher einen Pkw gefahren

    Brilon (ots) - Ein 65 Jahre alter Pkw - Fahrer befuhr am 07.11.2025, 23:25 Uhr, mit seinem Fahrzeug die K 15 (Langer Berg) in Fahrtrichtung Olsberg. Polizeibeamte, welche zu einem anderen Einsatz unterwegs waren, stellten bei dem Fahrzeugführer Fahrauffälligkeiten fest. Der Pkw -Fahrer schnitt mehrfach ohne erkennbaren Grund die Kurven und nahm teilweise die Fahrspur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren