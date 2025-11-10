Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Einbrüche in der "Langen Wende" in Neheim

Arnsberg (ots)

Einbruch in ehemalige Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Zeitraum von 01:00- 09:50 Uhr zu einem Einbruch in eine ehemalige Gaststätte in der Straße Lange Wende in Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

Versuchter Einbruch in Geschäft für Goldankauf

Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 09:45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäft für Goldankauf in der Straße Lange Wende in Neheim. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Dies verlief ohne Erfolg. Derzeit liegen keine weiteren Hinweise auf den oder die Täter vor.

Einbruch in Imbisslokal

Im Zeitraum vom 06.11.2025 um 21:00 Uhr bis zum 07.11.2025 um 08:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Imbisslokal. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Lokal. Sie entwendeten diverse Wertgegenstände - u. a. Bargeld aus der Kasse sowie einen kleinen Tresor.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

