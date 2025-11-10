Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: 33-Jährige nach Fahrradsturz im Bikepark Winterberg schwer verletzt
Winterberg (ots)
Am Freitag, den 07.11.2025, um 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall einer Fahrradfahrerin im Bikepark Winterberg in der Straße Kappe. Eine 33-jährige Frau aus Geisenheim in Hessen stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad und verletzte sich schwer. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
