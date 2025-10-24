Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Lehrgang für Drehleiter - Maschinisten bei der Feuerwehr Hennef

Hennef (ots)

10 neue Drehleiter - Maschinisten für die Feuerwehr

Seit Jahren bildet die Feuerwehr Hennef ihre Drehleiter - Maschinisten in Eigenregie aus und spart der Stadt Hennef so enorm hohe Kosten für externe Lehrgänge. So fand auch dieses Jahr ein Lehrgang für Drehleiter - Maschinisten statt. An 17 Unterrichtstagen wurden in rund 65 Stunden zehn neue Drehleitermaschinisten ausgebildet. Dabei stammten die Lehrgangsteilnehmer aus der Löscheinheit Hennef, dem Tagesalarm sowie erstmalig auch aus der Einheit Uckerath. Grund für die Teilnahme von Kameraden aus Uckerath war, dass demnächst eine weitere Drehleiter angeschafft werden wird, die bei der Einheit Uckerath stationiert sein wird. Es ist daher sinnvoll, bereits vor Ankunft der neuen Drehleiter die Kameraden im Umgang mit dieser zu schulen. Die Anschaffung einer weiteren Drehleiter beruht auf Empfehlungen im Brandschutzbedarfsplan. Der Brandschutz in Hennef wird durch das Vorhalten eines weiteren Hubrettungsfahrzeugs weiter optimiert.

Ausgebildet wurde theoretisch und praktisch. Auf dem Unterrichtsplan standen dabei insbesondere die Themen Fahrzeugkunde, Unfallverhütung, Bedienung, Anleitern, Betrieb von Zusatzeinrichtungen wie Krankentragelagerung und Monitor sowie das Arbeiten im Notbetrieb. Ausbilder waren 4 erfahrene und geschulte Kameraden im Bereich Drehleiter. Lehrgangsleiter war Brandoberinspektor Frank Heimann. Geübt wurde an verschiedenen Objekten im Stadtgebiet, so beispielsweise an der Grundschule Hanftal - hier fand auch die praktische Prüfung statt - oder an der Kirche St. Simon und Judas.

Die Ausbildung endete am 18.10.2025 mit einer theoretischen und praktischen Prüfung unter den Augen des Wehrleiters Markus Henkel.

