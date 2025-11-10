Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Arnsberg (ots)

Unfallbeteiligter gesucht.

Am Donnerstag, den 06.11.2025, im Zeitraum von 13:00- 14:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Lange Wende in Neheim. Eine 82-jährige Frau aus Arnsberg befuhr mit ihrem Auto die Lange Wende in Richtung Goethestraße. Kurz vor der Einmündung Tappeweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto am Fahrbahnrand. Die 82-jährige Frau entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit und wurde durch einen aufmerksamen Zeugen im Nachgang auf den Zusammenstoß hingewiesen. Daraufhin ging sie zu Fuß die Unfallörtlichkeit ab, konnte jedoch kein beschädigtes Auto mehr auffinden. Es soll sich bei dem Auto um eine dunkle Mercedes-Limousine älteren Baujahres gehandelt haben. Der Fahrzeughalter des geparkten Autos oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell