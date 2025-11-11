Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lebensmittelgeschäft Im Ohl

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 07.11.2025 um 09:00 Uhr bis zum 10.11.2025 um 07:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge Tabakwaren aus einem Lebensmittel-Discounter Im Ohl. Dazu brachen sie im Objekt mehrere Schränke auf. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 02932-90200 mit der Polizeiwache Arnsberg in Verbindung zu setzen.

