Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Cannabis-Plantage Freienohl

Meschede (ots)

Anwohner in der Straße Hinter den Höfen in Freienohl meldeten in den frühen Morgenstunden am 07.11.2025 der Polizei verdächtige Feststellungen. In einem verkauften Einfamilienhaus hätten im Sommer Arbeiten stattgefunden, dort sei aber nie jemand eingezogen. Man hatte seitdem nie jemanden gesehen. Die Jalousien waren heruntergelassen oder die Fenster waren von innen blickdicht abgeklebt. Trotzdem bemerkten die Anwohner, dass sich jemand im Inneren aufhalten musste. Die hinzugerufene Polizei stellte schnell fest, dass sich im Gebäude eine großangelegte Cannabis-Plantage befand. Das Haus wurde komplett durchsucht. Dabei trafen die Beamten auf einen 28-jährigen Albaner, der sich offenbar zur Pflege der Plantage im Haus aufhielt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der zuständige Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Der Leiter der Direktion Kriminalität betont: "Die Polizei geht konsequent gegen den illegalen Drogenanbau- und handel vor. Der Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren des Drogenkonsums und der damit verbundenen Kriminalität hat für uns hohe Priorität. Ziel ist es, die Verfügbarkeit illegaler Drogen spürbar zu reduzieren und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken."

Dass inmitten eines Wohngebiets eine professionelle Marihuana Cannabis-Plantage betrieben wird, ist zwar nicht alltäglich, aber für die Polizei kein unbekanntes Phänomen. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Drogenproduktion möchten wir die Bevölkerung des Hochsauerlandkreises um Mithilfe bitten. Sollten Sie Verdacht auf eine illegal betriebene Cannabis-Plantage in Ihrer Umgebung haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Polizei. Ihre Hinweise können dabei helfen, solche illegalen Aktivitäten schnell und effektiv zu stoppen. Wie kann sich eine illegale Cannabis-Plantage bemerkbar machen? Es gibt verschiedene Merkmale, die auf eine Cannabis-Plantage hindeuten können. Achten Sie insbesondere auf folgende Anzeichen:

1. Ungewöhnlicher Geruch:

Ein intensiver, süßlicher und oft durchdringender Geruch nach Marihuana, der aus einem Gebäude oder einem bestimmten Bereich strömt.

2. Seltsame Beleuchtung:

Häufig wird in Plantagen starkes Kunstlicht verwendet. Beobachten Sie auffällig starke Beleuchtung in den Abend- oder Nachtstunden.

3. Lärmbelästigung:

Ständiger Geräuschpegel, z. B. von Lüftern oder Klimaanlagen, die für eine Canna-bis-Produktion notwendig sind, um die Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen zu halten.

4. Ungewöhnlicher Fahrzeugverkehr:

Häufige Besuche oder Lieferungen von und zu einem bestimmten Ort, vor allem während der Nachtstunden oder zu ungewöhnlichen Zeiten.

5. Verdächtige bauliche Veränderungen:

Umbauten oder nachträgliche Installationen, wie z. B. verstärkte Stromleitungen, Lüftungsanlagen oder Fensterabdeckungen, um optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum zu schaffen.

6. Höherer Stromverbrauch:

Ein erheblicher Anstieg des Stromverbrauchs, der nicht mit dem normalen Nutzungsverhalten eines Haushalts zu erklären ist.

7. Ungewöhnliche Fenster- und Raumgestaltungen:

Fenster, die stark abgedunkelt oder abgedeckt sind, um das Tageslicht zu blockieren, oder das Fehlen von Fenstern in Räumen, die ansonsten belebt erscheinen würden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell