Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Tierarztpraxis

Bestwig (ots)

Im Zeitraum vom 10.11.2025 um 20:15 Uhr bis zum 11.11.2025 um 07:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis Am Bähnchen in Bestwig ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über den Haupteingang Zutritt in die Praxis. Die Räume wurden durchwühlt. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

