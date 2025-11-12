Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Siedlinghausen

Winterberg (ots)

Im Zeitraum vom 10.11.2025 um 20:20 Uhr bis zum 11.11.2025 um 06:10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Praxis für Physiotherapie in der Sorpestraße in Siedlinghausen ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über den Haupteingang Zutritt in die Praxis. Die Täter entwendeten neben Bargeld unter anderem einen Saugroboter und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

