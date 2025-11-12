Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 31-jähriger Mann randaliert in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Tag um 08:45 Uhr erhielt die Polizeiwache Sundern Kenntnis über einen 31-jährigen Mann aus Sundern, welcher auf der Hauptstraße stark randalierte. Der Mann verhielt sich aggressiv, schrie laut herum und warf eine Glasflasche in den fließenden Fahrzeugverkehr auf der Hauptstraße. Der Verkehr war zwar stark frequentiert - getroffen wurden jedoch keine Autos, da die Fahrzeugführer noch rechtzeitig abbremsen oder ausweichen konnten. Der 31-jährige Sunderaner ging anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt und trat dabei gegen ein rotes Auto. Dieses wurde nicht beschädigt. Anschließend betrat er ein örtliches Bankinstitut und schrie dortige Kunden an. Der Randalierer wurde durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

