Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dreiste Verkehrsunfallflucht am Berliner Platz

Arnsberg (ots)

Eine 18-jährige Schülerin aus Ense befuhr am 12.11.2025 um 12:45 Uhr die Straße Berliner Platz in Richtung Kleinbahnstraße. Wegen des stockenden Verkehrs hielt sie verkehrsbedingt in Höhe der Einfahrt zum geschotterten Parkplatz an. Ein entgegenkommendes Auto versuchte, hinter ihr auf den Schotterparkplatz abzubiegen. Dabei streifte der Entgegenkommende das Auto der 18-Jährigen. Es entstand Sachschaden. Beide fuhren dann auf den Parkplatz. Die Schülerin sprach mit dem vermeintlichen Unfallverursacher, der angeblich die Versicherungsdaten und Handynummern austauschen wollte. Die Schülerin habe ihm mitgeteilt, dass sie lieber die Polizei hinzurufen wolle. Weil ihr Auto im Weg stand, parkte sie es um. Diesen Moment nutzte der bislang unbekannte Unfallgegner, um vom Unfallort zu flüchten.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

   - Anfang 20
   - recht klein
   - schmale Statur
   - schwarze Haare
   - schwarzes T-Shirt
   - südländischer Phänotyp
   - unterwegs mit einem dunklen Kleinwagen und HSK-Kennzeichen

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

