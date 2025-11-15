Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus
Schmallenberg, Grafschaft (ots)
Im laufe des gestrigen Tages, schlugen unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus in Schmallenberg Grafschaft, eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchwühlten eine ganze Etage. Ob die Täter etwas entwendeten konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02972-90200 entgegen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell