Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sunderaner wegen Drogenbesitzes in Hachen vorläufig festgenommen

Sundern (ots)

Am 12.11.2025 um 21:45 Uhr fiel Zivilfahndern der Polizei in Sundern-Hachen ein verdächtiger Mann in der Hachener Straße auf. Weil sich der Mann sehr auffällig verhielt, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Marihuana und eine nicht geringe Menge Amphetamine. Außerdem trug er Haschisch, LSD-Trips, Pilze und drei Messer mit sich. Wegen des Verdachts auf bewaffneten unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringe Menge wurde der 35-jährige Sunderaner vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ordnete der zuständige Haftrichter die Freilassung des Tatverdächtigen an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

