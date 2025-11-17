Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Einbruch in ein Reihenhaus in Arnsberg-Moosfelde

Im Zeitraum vom 15.11.2025 um 10:15 Uhr bis zum 16.11.2025 um 11:30 Uhr kam es in der Eschenstraße in Moosfelde zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Kellertür Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durwühlten Schubladen und Schränke im Schlafzimmer. Diverse Kleidungsstücke lagen auf dem Fußboden verteilt. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrüche in Gartenlauben

Am 14.11.2025 im Zeitraum von 14:20- 14:53 Uhr kam es zu Einbrüchen in zwei Gartenlauben in den Straßen Wennigloher Straße und Unterm Römberge in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einer unverschlossenen Laube im Garten des Wohnhauses in der Wennigloher Straße. Die Videokameras des Geschädigten erfassten zwei männliche Personen, weshalb er sich unmittelbar in den Garten begab. Dort konfrontierte er die beiden Täter. Einer der beiden hielt bereits Diebesgut in seiner Hand. Sie ergriffen zu Fuß die Flucht und sprangen über den angrenzenden Gartenzaun auf das Nachbargrundstück. Der Zaun wurde dabei beschädigt. Bei dem Nachbargrundstück handelt es sich um ein Wohnhaus in der Straße Unterm Römberge. Dort befindet sich ebenfalls eine Gartenlaube. Zu dieser verschafften sich die beiden unbekannten Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Pegasus. Sie hinterließen eine Tragetasche mit weiterem Diebesgut und persönlichen Gegenständen. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Jägerbrücke. Die beiden Täter haben ca. 20 Minuten vor der Tat bereits auf einer Bank vor dem Tatobjekt gesessen. Sie können wie folgt beschrieben werden:

- Osteuropäischer Phänotyp

- Ca. 30- 40 Jahre alt

- Kurze, dunkle Haare

- Schwarze Oberbekleidung

- Gelbe Warnwesten

Einer der beiden Täter soll zudem etwas größer gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell