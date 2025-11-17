PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Einbruch in ein Reihenhaus in Arnsberg-Moosfelde

Im Zeitraum vom 15.11.2025 um 10:15 Uhr bis zum 16.11.2025 um 11:30 Uhr kam es in der Eschenstraße in Moosfelde zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Kellertür Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durwühlten Schubladen und Schränke im Schlafzimmer. Diverse Kleidungsstücke lagen auf dem Fußboden verteilt. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrüche in Gartenlauben

Am 14.11.2025 im Zeitraum von 14:20- 14:53 Uhr kam es zu Einbrüchen in zwei Gartenlauben in den Straßen Wennigloher Straße und Unterm Römberge in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einer unverschlossenen Laube im Garten des Wohnhauses in der Wennigloher Straße. Die Videokameras des Geschädigten erfassten zwei männliche Personen, weshalb er sich unmittelbar in den Garten begab. Dort konfrontierte er die beiden Täter. Einer der beiden hielt bereits Diebesgut in seiner Hand. Sie ergriffen zu Fuß die Flucht und sprangen über den angrenzenden Gartenzaun auf das Nachbargrundstück. Der Zaun wurde dabei beschädigt. Bei dem Nachbargrundstück handelt es sich um ein Wohnhaus in der Straße Unterm Römberge. Dort befindet sich ebenfalls eine Gartenlaube. Zu dieser verschafften sich die beiden unbekannten Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Pegasus. Sie hinterließen eine Tragetasche mit weiterem Diebesgut und persönlichen Gegenständen. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Jägerbrücke. Die beiden Täter haben ca. 20 Minuten vor der Tat bereits auf einer Bank vor dem Tatobjekt gesessen. Sie können wie folgt beschrieben werden:

   -	Osteuropäischer Phänotyp
   -	Ca. 30- 40 Jahre alt
   -	Kurze, dunkle Haare
   -	Schwarze Oberbekleidung
   -	Gelbe Warnwesten

Einer der beiden Täter soll zudem etwas größer gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 08:47

    POL-HSK: Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

    Schmallenberg (ots) - Am Samstag gegen 17.25 Uhr wurde auf der Straße "Wehrscheid" in Bad-Fredeburg ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 56 Fahrer aus Schmallenberg unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Weiter wurde gegen ihn eine ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:53

    POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

    Schmallenberg, Grafschaft (ots) - Im laufe des gestrigen Tages, schlugen unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus in Schmallenberg Grafschaft, eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchwühlten eine ganze Etage. Ob die Täter etwas entwendeten konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02972-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:45

    POL-HSK: Sunderaner wegen Drogenbesitzes in Hachen vorläufig festgenommen

    Sundern (ots) - Am 12.11.2025 um 21:45 Uhr fiel Zivilfahndern der Polizei in Sundern-Hachen ein verdächtiger Mann in der Hachener Straße auf. Weil sich der Mann sehr auffällig verhielt, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Marihuana und eine nicht geringe Menge Amphetamine. Außerdem trug er Haschisch, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren