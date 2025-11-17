Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Bestwig

Bestwig (ots)

Am Samstag, den 17.11.2025, um 13:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in Bestwig zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter versteckte innerhalb der Filiale diverse Lebensmittel unter seiner Jacke. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Diebstahl wurde durch einen Angestellten beobachtet. Dieser stellte den unbekannten Täter vor der Filiale zur Rede. Um im Besitz der gestohlenen Lebensmittel zu bleiben, schlug der Täter gegen die Hand des Mitarbeiters und schubste ihn weg. Daraufhin flüchtete er zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 18 Jahre alt

- Ca. 170 cm groß

- Südeuropäischer Phänotyp

- Schwarze Haare

- Schwarze Oberbekleidung - darüber eine schwarze Lederjacke

- Silberne Halskette

- Schwarze Jeanshose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell