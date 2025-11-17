Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, um 14:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht im Einmündungsbereich eines Tankstellengeländes in der Stembergstraße. Eine 27-jährige Frau aus Hüsten beabsichtigte, mit ihrem Auto nach rechts von dem Tankstellengelände auf die Stembergstraße zu fahren, um die anschließende Kreuzung in Richtung des Bahnhofs Neheim-Hüsten zu passieren. Noch bevor sie auf die Stembergstraße einfahren konnte, stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich mit einem E-Scooter zusammen, welcher sich von rechts über den Gehweg näherte. Auf dem E-Scooter befanden sich zwei unbekannte männliche Jugendliche. Der Fahrer verletzte sich leicht am Knie. Beiden stiegen wieder auf den E-Scooter und entfernten sich unerlaubterweise von der Unfallörtlichkeit. Das Auto der 27-jährigen Frau aus Hüsten - ein grauer Mini Cooper - wurde am Frontflügel beschädigt. Sie konnte zu den beiden flüchtigen Jugendlichen eine Personenbeschreibung abgeben.

Fahrer:

- Ca. 16- 17 Jahre alt

- Blonde Haare

- Brille

- Soll einen Rucksack getragen haben

Mitfahrer:

- Ca. 16- 17 Jahre alt

- Blonde Haare

- Sommersprossen im Gesicht

- Grauer Pullover

- Helle Jeanshose

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell