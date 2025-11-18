Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: 38-jährige Frau mit Motorroller gestürzt und schwer verletzt
Olsberg (ots)
Alleinunfall in Olsberg.
Am gestrigen Tag um 11:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Olsberg-Bigge. Eine 38-jährige Frau aus Brilon befuhr mit ihrem Motorroller die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bigge. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Die Frau aus Brilon verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
