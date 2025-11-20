PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberische Erpressung in Neheim

Arnsberg (ots)

16-Jähriger bedroht 33-Jährigen mit Messer - Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige fest.

Am gestrigen Abend um 21:30 Uhr kam es in der Burgstraße in Arnsberg-Neheim zu einer räuberischen Erpressung. Ein 33-jähriger Mann aus Neheim befand sich zum Tatzeitpunkt in der Burgstraße. Sechs tatverdächtige Jugendliche im Alter von 16- 20 Jahren aus den Ortschaften Neheim, Hüsten, Sundern und Iserlohn trafen dort auf den Geschädigten. Der Haupttäter - ein 16-jähriger Jugendlicher aus Sundern - drohte dem Geschädigten verbal Gewalt an, um sich sein Portemonnaie aushändigen zu lassen. Die Drohung verstärkte der Tatverdächtige, indem er seine Oberbekleidung hochzog, sodass ein in seinem Hosenbund steckendes Messer sichtbar wurde. Der 33-jährige Neheimer händigte sein Portemonnaie aus. Der 16-jährige Tatverdächtige entnahm unter anderem Bargeld und eine EC-Karte. Er forderte die Herausgabe der dazugehörigen PIN-Nummer. Anschließend ging er mit einem weiteren Tatverdächtigen zu einem Geldautomaten und hob Geld ab. Die sechs Tatverdächtigen stiegen im Anschluss an die Tat in einen silbernen Mercedes und flüchteten vom Tatort. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Diese führten zum Erfolg. Die eingesetzten Beamten konnten den silbernen Mercedes sowie einen weißen VW UP! antreffen. Die sechs Tatverdächtigen saßen in den beiden Autos. Am Steuer des weißen VW UP! wurde eine 20-jährige Frau aus Neheim angetroffen. Diese entließen die Beamten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen. In dem VW UP! wurde weiterhin Diebesgut festgestellt, welches den persönlichen Gegenständen des 33-jährigen Geschädigten zugeordnet werden konnte. Die sechs Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 08:20

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten zwischen Altenbüren und Olsberg

    Olsberg (ots) - Am 19.11.2025 um 12:05 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Olsberg die K 15 zwischen Altenbüren und Olsberg. Auf der Olsberger Seite verlor der Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet in einer Linkskurve in den rechten Straßengraben und überschlug sich. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 08:21

    POL-HSK: 27-jähriger Arnsberger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

    Arnsberg (ots) - Am 18.11.2025 um 19:33 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei an der Einmündung Eschenstraße/Moosfelder Ring ein verdächtiges Auto auf. Der Pkw bog aus der Eschenstraße in den Moosfelder Ring ein. Das Auto hielt kurz darauf in einer Einfahrt. Die Beamten stiegen aus und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Daraufhin fuhr der Autofahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren