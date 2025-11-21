PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus Unter der Tonne

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2025 um 10:00 Uhr bis zum 20.11.2025 um 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Unter der Tonne. Einbruchsspuren waren nicht zu erkennen. Derzeit ist nicht klar, wie der oder die Täter ins Haus gelangten. Im Haus brachen sie einen Schrank auf und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brilon unter 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

