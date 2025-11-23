Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Nach Veranstaltung gestritten, dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen
Arnsberg (ots)
Nach dem Besuch einer Veranstaltung in der Schützenhalle Arnsberg-Oeventrop gerieten zwei Personengruppen am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Bahnübergangs der Kirchstraße aneinander. Zwei 22- und 24- Jahre alten männlichen Personen wurde mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Anschließend entfernten sich zwei 26- bzw. 22- Jahre alte Tatverdächtige in Richtung Widayweg. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen festgestellt werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.
