PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis mit dem Pkw unterwegs

Schmallenberg (ots)

Während der Streifenfahrt führten Beamte der Polizeiwache Schmallenberg in Schmallenberg-Fleckenberg am Samstag, 22.11.2025, 22:40 Uhr, eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Jagdhauser Straße durch. Bei dem 61-jährigen männlichen Fahrzeugführer eines Pkw konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Beamten stellten weiterhin fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 08:00

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

    Winterberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, beschädigte eine 27j. Frau in der Marktstraße ein anderes geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen notieren. Die Frau wurde an ihrer Wohnanschrift fahrender Weise angetroffen. Dabei wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Alcotest verlief ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:34

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Herdringen und Holzen

    Arnsberg (ots) - Sieben Personen verletzt. Am gestrigen Morgen kam es um 08:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L682 zwischen Arnsberg-Herdringen und Arnsberg-Holzen. Ein 58-jähriger Mann aus Menden befuhr mit seinem schwarzen Kia und einem dahinter angebrachten Anhänger die L682 aus Herdringen kommend in Richtung Holzen. Er kam vermutlich witterungsbedingt in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:34

    POL-HSK: Diebstahl am Hofladen in Calle - Täter ließen ihr Auto zurück

    Meschede (ots) - Am 20.11.2025 um 21:57 zeichnete die installierte Überwachungskamera am SB-Hofladen an der Caller Schützenhalle einen Mann auf, der sich an der Geldkassette des Hofladens zu schaffen machte. Als der Betreiber des Hofladens vor Ort erschien, stellte er fest, wie ein Mann in Richtung der Kirche in Calle weglief. Der Geschädigte verfolgte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren