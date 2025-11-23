Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis mit dem Pkw unterwegs
Schmallenberg (ots)
Während der Streifenfahrt führten Beamte der Polizeiwache Schmallenberg in Schmallenberg-Fleckenberg am Samstag, 22.11.2025, 22:40 Uhr, eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Jagdhauser Straße durch. Bei dem 61-jährigen männlichen Fahrzeugführer eines Pkw konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Beamten stellten weiterhin fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell