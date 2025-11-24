Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Snackautomat in Brilon-Wald aufgebrochen

Brilon (ots)

Am heutigen Morgen um 05:20 Uhr wurde in der Straße Am Essigturm in Brilon-Wald ein Aufbruch von einem Snackautomaten festgestellt. Bislang unbekannte Täter betraten den frei zugänglichen Selbstbedienungsbereich und verschafften sich gewaltsam Zugriff zu der Kassenschublade im Inneren des Automaten. Derzeit kann der Tatzeitraum nicht näher konkretisiert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell