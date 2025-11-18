Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Untersuchungshaft nach Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

Nach einem Autodiebstahl am 12.11.25 in Recklinghausen konnte die Polizei Wesel den 21-jährigen Täter festnehmen. Mittlerweile ist er in Untersuchungshaft. Am Mittwochnachmittag hatte ein 61-Jähriger aus Castrop-Rauxel sein Auto auf dem Parkplatz an der Kölner Straße in Recklinghausen geparkt. Gegen 14:45 Uhr öffnete ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz das Auto und fuhr davon. Der Autodiebstahl auf dem Parkplatz in Recklinghausen wurde videografiert. Am Donnerstag wurde die Polizei Wesel auf ein Auto aufmerksam, in dem sich ein schlafender Mann befand. Eine Kontrolle ergab, dass es sich um das geklaute Auto und um den Tatverdächtigen aus Recklinghausen handelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Mann noch am Freitag am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell