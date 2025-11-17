Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Polizei hofft nach sexueller Belästigung auf Hinweise
Recklinghausen (ots)
Heute Morgen wurde eine Jugendliche aus Herten von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Die 15-Jährige war gegen 08:30 Uhr im Bereich der der Rebbelteichstraße unterwegs. Dort ist sie einem Mann begegnet, der vermutlich so tat, als würde er stolpern. Dabei berührte er die Jugendliche im Intimbereich. Danach flüchtete der Mann in Richtung eines Supermarktes. Die Jugendliche holte sich Hilfe. Gemeinsam informierten sie die Polizei.
Personenbeschreibung:
Ca. 30-40 Jahre alt - schwarze Haare - schwarzer Vollbart - dunkelblaue Hose
Hinweistelefon: 0800 2361 111
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell