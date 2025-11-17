Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei hofft nach sexueller Belästigung auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen wurde eine Jugendliche aus Herten von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Die 15-Jährige war gegen 08:30 Uhr im Bereich der der Rebbelteichstraße unterwegs. Dort ist sie einem Mann begegnet, der vermutlich so tat, als würde er stolpern. Dabei berührte er die Jugendliche im Intimbereich. Danach flüchtete der Mann in Richtung eines Supermarktes. Die Jugendliche holte sich Hilfe. Gemeinsam informierten sie die Polizei.

Personenbeschreibung:

Ca. 30-40 Jahre alt - schwarze Haare - schwarzer Vollbart - dunkelblaue Hose

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell