Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Belästigung und Raubdelikt festgenommen
Recklinghausen (ots)
Ein 28-Jähriger aus Recklinghausen wurde am Montag festgenommen, nachdem er Zigaretten geraubt und eine Frau belästigt hatte. Der 28-Jährige hatte gegen 05:30 h eine Mitarbeiterin eines Geschäftes im Bahnhof zu Boden gestoßen und sich Zigaretten aus der Auslage genommen. Die Frau wurde leicht verletzt. Kurz darauf hat der Mann eine andere Frau unsittlich berührt. Der 28-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell