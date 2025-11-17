PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Belästigung und Raubdelikt festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 28-Jähriger aus Recklinghausen wurde am Montag festgenommen, nachdem er Zigaretten geraubt und eine Frau belästigt hatte. Der 28-Jährige hatte gegen 05:30 h eine Mitarbeiterin eines Geschäftes im Bahnhof zu Boden gestoßen und sich Zigaretten aus der Auslage genommen. Die Frau wurde leicht verletzt. Kurz darauf hat der Mann eine andere Frau unsittlich berührt. Der 28-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:24

    POL-RE: Herten: Zwei Männer berauben Frau

    Recklinghausen (ots) - Am Samstag gegen 08:30 h ist eine 53-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes an der Schützenstraße beraubt worden. Als sie zu ihrem Auto gehen wollte, stieß etwas von hinten gegen ihre Beine und brachte die Frau aus Herten zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht. Danach sprachen zwei Männer sie an und forderten, dass die Frau Geld und Handy geben solle. Einer der Männer hielt dabei ein ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:16

    POL-RE: Marl: Jugendliche im Bus belästigt

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei ermittelt, weil ein noch unbekannter Mann eine 15-Jährige im Bus belästigt und berührt haben soll. Der Unbekannte habe sich am Freitag gegen 14:15 h in der Buslinie 220 in Richtung Marl-Mitte neben die Jugendliche gesetzt haben und sie gegen ihren Willen angefasst. An der Haltestelle "Nonnenbusch" konnte die Jugendliche den Bus verlassen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:58

    POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher durch Schläge und Tritte verletzt

    Recklinghausen (ots) - Ein 14-jähriger Recklinghäuser wurde am Freitagabend gegen 21:20 h an der Schillerstraße von mehreren anderen Jugendlichen durch Schläge und Tritte verletzt. Die Jugendlichen kannten einander flüchtig. Der 14-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren