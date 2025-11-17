POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher durch Schläge und Tritte verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einer Unfallflucht wurde eine 49-jährige Frau aus Marl am Sonntagabend, 16. November, schwer verletzt. Gemeinsam mit einem 53-jährigen Mann aus Marl beobachtete sie gegen 20 Uhr zwei Fahrzeuge und fünf unbekannte Personen auf einem Waldweg in Marl-Sinsen/Lenkerbeck. Als die unbekannten Personen die beiden Zeugen bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Dabei ist eines der Fahrzeuge - ein ...

