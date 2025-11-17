Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher durch Schläge und Tritte verletzt
Recklinghausen (ots)
Ein 14-jähriger Recklinghäuser wurde am Freitagabend gegen 21:20 h an der Schillerstraße von mehreren anderen Jugendlichen durch Schläge und Tritte verletzt. Die Jugendlichen kannten einander flüchtig. Der 14-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.
