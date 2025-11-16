Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall endet in Blies

Neunkirchen (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in der Flotowstraße in Neunkirchen zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Ungarn befuhr mit seinem Fahrzeug der Marke VW zum Unfallzeitpunkt die Flotowstraße, aus Richtung Wellesweilerstraße kommend, in Richtung der Blies. Aus bislang unbekannten Gründen hielt er sein Fahrzeug nicht am Straßenende an, sondern überfuhr den Geh- und Radweg und zwei Verkehrsschilder samt Haltepfosten und durchbrach schließlich linksseitig der Hermann-Hallauer-Brücke den Heckenbereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte er mit dem Fahrzeugdach mit einem Ast eines angrenzenden Baumes und kam schließlich in ca. 8m Tiefe, auf der gegenüberliegenden Seite des Bachlaufs, in der Blies auf den Reifen zum Stillstand. Der Fahrer konnte durch Polizeikräfte der PI Neunkirchen aus dem, bis in Sitzhöhe im Wasser befindlichen Fahrzeug verbracht werden. An der Unfallstelle ist eine starke Strömung der Blies vorhanden. Beim ansprechbaren Fahrer konnten deutliche Hinweise auf einen alkoholisierten Zustand festgestellt werden. Im Rahmen der Untersuchung in einem nahegelegenen Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist der Fahrer durch Frakturen und innere Blutungen schwer verletzt. Eine Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Aufgrund der unklaren Beschädigungen auf der Fahrzeugunterseite wurde vor der Bergung des Fahrzeugs durch die Feuerwehr eine Ölsperre eingerichtet. Die Bergung erfolgt durch einen Kran und dauert derzeit noch an. Wie lange die Bergungsmaßnahmen dauern, ist derzeit nicht absehbar. Der entstandene Sachschaden wird auch ca. 55.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell