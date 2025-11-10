POL-NK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht auf dem Globus-Parkplatz in 66538 Neunkirchen
Neunkirchen (ots)
Am 10.11.2025, in der Zeit zwischen 12:06 Uhr und 12:23 Uhr, wurde auf dem Globus-Parkplatz, Margarethe-Bacher-Straße 1 in 66538 Neunkirchen, ein dort geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.
Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Hinweise zu dem Unfallverursacher oder zu auffälligen Beobachtungen in dem genannten Zeitraum nimmt die Polizeiinspektion Neunkirchen entgegen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell