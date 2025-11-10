PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht auf dem Globus-Parkplatz in 66538 Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am 10.11.2025, in der Zeit zwischen 12:06 Uhr und 12:23 Uhr, wurde auf dem Globus-Parkplatz, Margarethe-Bacher-Straße 1 in 66538 Neunkirchen, ein dort geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder zu auffälligen Beobachtungen in dem genannten Zeitraum nimmt die Polizeiinspektion Neunkirchen entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

