POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Eppelborn-Wiesbach (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der vermissten 13-Jährigen (s. PM vom 20.10.2025 der PI Neunkirchen) kann eingestellt werden.

Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- Service, POKin Thull
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

  • 20.10.2025 – 13:49

    POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

    66571 Eppelborn - Wiesbach (ots) - Seit Samstag Nachmittag, den 18.10.2025, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Eppelborn-Wiesbach vermisst. Um 16:30 Uhr verließ sie das Wohnanwesen ihrer Eltern und ist seitdem spurlos verschwunden. Sie ist ca. 1,75 m groß und hat dunkelbraune, lange Haare. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vermutlich einen schwarzen Pullover, eine blaue Jeans und weiße Sportschuhe. Trotz ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:40

    POL-NK: Verkehrsunfallflucht im Bereich "Spieser Höhe" mit verletztem Fahrradfahrer

    Spiesen-Elversberg/Neunkirchen (ots) - Am 15.10.2025, um ca. 18:00 Uhr, befährt der Geschädigte mit seinem Fahrrad die L285 aus Richtung Spiesen-Elversberg kommend in Richtung "Spieser Höhe" (Kreuzung L285 / Hermannstraße / Spieser Straße). Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich fährt ein derzeit unbekannter Pkw an dem Fahrradfahrer vorbei und touchiert diesen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:42

    POL-NK: Dreifache Täterfestnahme in Neunkirchen

    Neunkirchen (ots) - Am 07.10.2025 kam es zu insgesamt drei Festnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen, aufgrund zuvor bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken angeregten Untersuchungshaftbefehlen. Die Ermittlungsverfahren gegen die drei Beschuldigten (1x weiblich 25 Jahre, 2x männlich 21 Jahre) aus dem Raum Neunkirchen wurden wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung unter ...

    mehr
