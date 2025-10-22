Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Eppelborn-Wiesbach (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der vermissten 13-Jährigen (s. PM vom 20.10.2025 der PI Neunkirchen) kann eingestellt werden.

Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell