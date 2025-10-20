PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen
66571 Eppelborn - Wiesbach (ots)

Seit Samstag Nachmittag, den 18.10.2025, wird die 13-jährige Sophie Folmer aus Eppelborn-Wiesbach vermisst. Um 16:30 Uhr verließ sie das Wohnanwesen ihrer Eltern und ist seitdem spurlos verschwunden.

Sie ist ca. 1,75 m groß und hat dunkelbraune, lange Haare. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vermutlich einen schwarzen Pullover, eine blaue Jeans und weiße Sportschuhe.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte die Polizei bislang keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort erlangen.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Sophie gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED, (KOK Wilhelm)
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren