Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Mutmaßlicher Reizgaseinsatz an der Albert-Schweitzer-Schule in 66583 Spiesen-Elversberg - 32 Personen verletzt

Spiese-Elversberg (ots)

Am heutigen Morgen, 05.11.2025, gegen 11:30 Uhr kam es an der Albert-Schweitzer-Schule in Spiesen-Elversberg zu einem Vorfall, bei dem vermutlich Reizgas freigesetzt wurde. Zur Tatzeit befanden sich rund 170 Personen in dem Schulgebäude.

Insgesamt erlitten 32 Personen - darunter 29 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte - Reizungen der Atemwege und Augen. Mehrere Verletzte wurden vor Ort medizinisch versorgt, einige zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei leitete umgehend ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen richten sich derzeit gegen einen unbekannten Täter. Das genaue Tatmittel ist bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Albert-Schweitzer-Schule gemacht haben, sich bei der örtlichen Dienststelle zu melden.

